В "Фулхэме" приняли громкое решение по Раньери
Руководство "Фулхэма" отправило в отставку с поста главного тренера Клаудио Раньери, сообщает официальный сайт клуба.
Причиной отставки наставника стали неудовлетворительные результаты команды. Преемником итальянского специалиста стал Скотт Паркер.
После 28 туров "Фулхэм" находится на зоне вылета на 19-м месте, имея в активе 17 очков. Первый матч под руководством нового тренера "дачники" проведут 3 марта на своем поле с "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14