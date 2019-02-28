В "Фулхэме" приняли громкое решение по Раньери

Руководство "Фулхэма" отправило в отставку с поста главного тренера Клаудио Раньери, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки наставника стали неудовлетворительные результаты команды. Преемником итальянского специалиста стал Скотт Паркер.

После 28 туров "Фулхэм" находится на зоне вылета на 19-м месте, имея в активе 17 очков. Первый матч под руководством нового тренера "дачники" проведут 3 марта на своем поле с "Челси".

Не пропустите: Клуб АПЛ ярко выразил отношение к гомофобии. | http://soccernews.ru