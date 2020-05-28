В "Фулхэме" выявлено три случая заражения коронавирусом

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В "Фулхэме" выявлено три случая заражения коронавирусом

Два игрока "Фулхэма" сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает BBC Sport.

По информации источника, помимо двух футболистов в клубе Covid-19 выявлен также у одного сотрудника.

На данный момент имена заболевших не разглашаются. Зараженные отправлены на самоизоляцию.

Напомним, Чемпионшип прерван из-за пандемии коронавируса. До приостановки сезона команда занимала 3 место в турнирной таблице.

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