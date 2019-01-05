В футболе гарантий нет. Семь примеров того, как новогодние чемпионы упускали золото АПЛ

Мы любим предсказывать чемпионство тем, кто занимает верхнюю строчку таблицы. Но спешить не стоит.

«Манчестер Юнайтед», 1971/72

Нам хорошо знаком Брайан Клаф, уничтожитель больших клубов. Его «Дерби» играл нестабильно в первый отрезок сезона и к Рождеству отставал от звёздного «Юнайтед» Фрэнка О'Фаррелла на пять очков. Сам О'Фаррелл перенял команду у Мэтта Басби в июне, и передача полномочий прошла вроде бы безболезненно. В его составе Бест, Чарльтон и остальные уже предвкушали первое чемпионство с 1967.

Но в новом году всё пошло не так: никто не мог предсказать стремительный провал и семь подряд поражений. В итоге МЮ закончил сезон на восьмом месте, а «Дерби» вырвал золото у Дона Реви из «Лидса» в последний день.

«Суонси», 1981/82

Сложно сказать, что удивило больше на Рождество 1981-го: стремительно взбирающаяся наверх чудо-команда «Суонси» тренера Джона Тошака, которая лишь четыре года назад покинула четвёртый дивизион, или падение на 12-е место «Ливерпуля».

Увы, чудеса случаются редко: «лебеди» не удержали лидерство и рухнули на шестое место, а вот «красные» продемонстрировали камбэк и вырвали золото.

«Норвич Сити», 1988/89 и 1992/93

Бедный «Норвич». Ни одного чемпионства, зато два первых места к Рождеству. Дважды, как можно понять, остались они с носом. Вообще, 25 декабря 1988 года таблица была весьма любопытной: выскочек из Нориджа преследовал «Арсенал», а вот за ним следовали непривычные лица: «Миллуолл», «Дерби» и «Кавентри».

И при этом всём «канарейки» годом раньше в это время покоились на самом дне. Последний раз показать такой прогресс смог только «Лестер» Клаудио Раньери.

Успех был достигнут благодаря новой системе пасов тренера Дэйва Стринджера, ну и неплохому составу с такими игроками, как Роберт Флек, Дейл Гордон и Энди Таунсенд. «Норвич» вырвал громкие победы на «Энфилде» и «Олд Траффорде», но сезон закончил на, увы, четвёртом месте. А чемпионом стал «Арсенал» благодаря культовому голу Майкла Томаса.

«Ньюкасл Юнайтед», 1995/96

Безмятежная команда Кевина Кигана практически гарантировала себе чемпионство к Новому году – между ними и преследователями «Манчестер Юнайтед» был отрыв в 10 очков. Но путь к первому в истории чемпионству оказался «сорокам» не по силам: поражение 2:0 на «Олд Траффорд» стало началом конца. После гола Энди Коула, нарушившего все табу, отметив гол бывшему клубу со всей возможной помпой, начался кризис, и во многом масла в огонь подлил сам сэр Алекс, стабильно поддевавший своих конкурентов на пресс-конференциях.

Когда шотландец отметил, что соперникам вроде «Ноттингема» нужно стараться меньше с «Ньюкаслом», чем с МЮ, Киган яростно воскликнул, что «насладится» триумфом своей команды в конце. Но не сложилось.

«Ливерпуль», 1996/97

В 1996 году «Ливерпуль» Роя Эванса занимал первую строчку. Кажется, вот оно – золото, ускользавшее вот уже шесть лет. Засухе конец – или нет? К сожалению, праздничный период не удался – удалось вырвать лишь четыре очка за три игры.

«Ливерпуль» угрожал будущим чемпионам «Юнайтед» вплоть до апреля, хотя поражения дома от «Шеффилд Уэнсди» и «Кавентри» пошатнули их веру в свои силы. В итоге – лишь непрестижное четвёртое место.

С тех пор «Ливерпуль» трижды занимал первое место к Рождеству (2008, 2013 и 2018), и все три раза выиграть не смог.

«Астон Вилла», 1998/99

Удивительно, но команда, за чью тактику отвечал Джон Грегори, как-то занимала первую строчку АПЛ. «Вилла» была полугодичным чемпионом в 1998 – спасибо талантам Диона Даблина и Джулиана Джоакима. Это особо впечатляет, ведь звёздный нападающий Дуайт Йорк был не так давно продан «Манчестер Юнайтед».

Увы, «Вилла» стремительно регрессировала сразу после Рождества и показывала форму, более свойственную тем, кто ведёт битву за выживание. Сначала было поражение от «Блекберна», а затем целая череда неудач – 11 из 19 матчей в итоге были проиграны. В итоге клуб из Бирмингема довольствовался шестым местом, а «Юнайтед» выиграл не только АПЛ, но и… все остальные возможные кубки.

«Манчестер Юнайтед», 2003/04

В сезоне 2003/04 «Арсенал» оставался непобедим, но именно «Юнайтед» был чемпионом к Рождеству – в их активе было 13 побед из 17 возможных.

После Рождества всё пошло не так: «канониры» разошлись и выиграли титул, опередив на 12 очков своих преследователей – «Челси». А МЮ вообще откатился на третье место после поражений от «Волков», «Мидлсбро», «Сити» (всё ещё нищего), «Портсмута» и «Блекберна».

«Арсенал» не проиграл ни разу и во второй половине сезона.

Юрий Сергеев

