В футбольные правила официально внесены два революционных изменения

Теги система видеоповторов varфифа

В футбольные правила официально внесены два революционных изменения

В штаб-квартире ФИФА состоялось ежегодное общее собрание Международного совета футбольных ассоциаций, который утверждает новые правила в самой популярной игре мира.

По итогам этого заседания было принято два революционных изменения. Во-первых, официально было одобрено использование четвёртой замены в дополнительных 15-минутных таймах. Во-вторых, официально одобрено использование видеоповторов в судействе.

Система VAR будет использоваться в четырёх случаях: 1) фиксация гола; 2) назначение пенальти; 3) прямая красная карточка; 4) ошибка в идентификации игрока, которому выносится наказание.

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