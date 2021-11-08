В "Галатасарае" назвали причину протеста на результат матча с "Локомотивом"

Фото: инстаграм "Галатасарая"/Автор неизвестен

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим объяснил, почему турецкий клуб подал протест на результат матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Локомотива" (1:1). Дело в том, что в концовке встречи арбитр Сандро Шерер дважды желтую карточку полузащитнику "железнодорожников" Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.

"Ни я, ни футболисты "Галатасарая" не хотят, чтобы нам присудили техническую победу. Но если правила действительно были нарушены, то мы хотим переиграть концовку матча. Порой судьи сами не могут разобраться в правилах. Бывают и забывчивость, и рассеянность. Но, тем не менее, мне не нужна такая победа", - приводит слова Терима Sözcü.

"Галатасарай", набрав восемь очков, лидирует в турнирной таблице группы Е. "Локомотив" с двумя очками занимает последнее, четвертое место.

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