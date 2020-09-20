В Гане автобус с футболистами упал в реку. Восемь игроков скончалось

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В Гане автобус с футболистами упал в реку. Восемь игроков скончалось

В Гане автобус с футболистами упал в реку. В результате аварии скончалось восемь человек, сообщает Sports World Ghana.

По данным издания, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего 32 человека оказалось в воде. Шесть игроков скончалось на месте, еще двое - по пути в больницу. Выжившим оказали первую медицинскую помощь.

Отметим, команда направлялась на регистрацию для участия в молодежной футбольной лиге.

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