В Гане установили забавный памятник Эссьену

Теги майкл эссьен

В Гане установили забавный памятник Эссьену

В Гане был установлен памятник известному полузащитнику Майклу Эссьену.

Напомним, что футболист известен своими выступлениями за "Бастию", "Лион", "Реал", "Милан" и "Панатинаикос". Сейчас он играет за индонезийский клуб "Персиб". 

Фото: Памятник Эссьену.

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