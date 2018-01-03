В Гане установили забавный памятник Эссьену

В Гане был установлен памятник известному полузащитнику Майклу Эссьену.

Напомним, что футболист известен своими выступлениями за "Бастию", "Лион", "Реал", "Милан" и "Панатинаикос". Сейчас он играет за индонезийский клуб "Персиб".

Фото: Памятник Эссьену.

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