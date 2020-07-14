В "Газпроме" сообщили о грандиозных планах "Зенита"

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В "Газпроме" сообщили о грандиозных планах "Зенита"

Член правления "Газпром нефти" Елена Илюхина заявила, что петербургский "Зенит" планирует стать сильнейшим клубом в Европе.

"Для "Зенита" нисколько не трудно находить новую мотивацию после грандиозных побед. Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация", - приводит слова Илюхиной Собака.ru.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России, завоевав титул второй год подряд. В Лиге Чемпионов петербургский клуб занял четвертое место в группе и не сумел пробиться в плей-офф.

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