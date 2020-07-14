В "Газпроме" сообщили о грандиозных планах "Зенита"
Член правления "Газпром нефти" Елена Илюхина заявила, что петербургский "Зенит" планирует стать сильнейшим клубом в Европе.
"Для "Зенита" нисколько не трудно находить новую мотивацию после грандиозных побед. Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация", - приводит слова Илюхиной Собака.ru.
Напомним, что в нынешнем сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России, завоевав титул второй год подряд. В Лиге Чемпионов петербургский клуб занял четвертое место в группе и не сумел пробиться в плей-офф.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22