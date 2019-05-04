В Германии будут бороться с туалетными хулиганами на стадионах
Болельщики дюссельдорфской "Фортуны" прославились в качестве туалетных вандалов, сообщает Sport Witness.
По сведениям издания, фанаты регулярно громят туалеты на гостевых стадионах. От их действий уже пострадали арены "Баварии", гладбахской "Боруссии", "Майнца" и "Вольфсбурга". Из-за действий хулиганов "Фортуна" заплатил 150 тысяч евро в качестве штрафа.
Чтобы пресечь действия вандалов фанатам "Фортуны" теперь придется показывать удостоверение личности при каждом посещении туалета. Благодаря этому нарушители будут вычислены.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18