В Германии будут бороться с туалетными хулиганами на стадионах

Болельщики дюссельдорфской "Фортуны" прославились в качестве туалетных вандалов, сообщает Sport Witness.

По сведениям издания, фанаты регулярно громят туалеты на гостевых стадионах. От их действий уже пострадали арены "Баварии", гладбахской "Боруссии", "Майнца" и "Вольфсбурга". Из-за действий хулиганов "Фортуна" заплатил 150 тысяч евро в качестве штрафа.

Чтобы пресечь действия вандалов фанатам "Фортуны" теперь придется показывать удостоверение личности при каждом посещении туалета. Благодаря этому нарушители будут вычислены.

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