В Германии бывшего футболиста арестовали за сбыт наркотиков
Фото твиттер Hamburger Abendblatt
Экс-нападающий молодёжной сборной Германии Мустафа Кучукович оказался за решёткой.
По информации Abendblatt.de, полиция арестовала бывшего футболиста по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
По версии следствия, форвард, выступавший за "Гамбург", "Мюнхен 1860" и другие клубы, сумел вместе с сообщником сбыть 227 кг марихуаны, 31 кг гашиша и 50 кг кокаина.
Кучукович завершил карьеру в 2015 году. В ноябре ему исполнится 35 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20