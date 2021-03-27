В Германии бывшего футболиста арестовали за сбыт наркотиков

Фото твиттер Hamburger Abendblatt

Экс-нападающий молодёжной сборной Германии Мустафа Кучукович оказался за решёткой.

По информации Abendblatt.de, полиция арестовала бывшего футболиста по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, форвард, выступавший за "Гамбург", "Мюнхен 1860" и другие клубы, сумел вместе с сообщником сбыть 227 кг марихуаны, 31 кг гашиша и 50 кг кокаина.

Кучукович завершил карьеру в 2015 году. В ноябре ему исполнится 35 лет.

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