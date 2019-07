В Германии футболист расплакался из-за расистских оскорблений

В Германии состоялся очередной расистский скандал. Во время товарищеского матча между "Бохумом" и "Санкт-Галленом" тунисец Слиман Кшук оскорбил англичанина Джорди Осеи-Туту.

Воспитанник "Арсенала" был настолько расстроен, что расплакался на поле. Он покинул газон, но позднее вернулся и встреча возобновилась.

Jordi Osei-Tutu very upset after an altercation with an opposition player, believed to be #28 Silman Kchouk & he clearly says he was called "a black c**t".

Credit to JOT for returning to the field.

Mertesacker, Ben Knapper & #AFC will be considering what's best for JOT now. pic.twitter.com/7zrdVyhtZi