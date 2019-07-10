В Германии футболист расплакался из-за расистских оскорблений

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В Германии футболист расплакался из-за расистских оскорблений

В Германии состоялся очередной расистский скандал. Во время товарищеского матча между "Бохумом" и "Санкт-Галленом" тунисец Слиман Кшук оскорбил англичанина Джорди Осеи-Туту.

Воспитанник "Арсенала" был настолько расстроен, что расплакался на поле. Он покинул газон, но позднее вернулся и встреча возобновилась.

20-летний Осеи-Туту выступает за "Бохум" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Арсеналу". За основную команду "канониров" он пока не провёл ни одного матча.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

мне одному кажется, что негров бы никто не трогал, если бы они сами не привлекали к себе столько внимания?

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