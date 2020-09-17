В Германии матч завершился со счётом 37:0, проигравшая команда соблюдала социальную дистанцию

В Германии состоялась необычная игра, в которой одна команда забила в ворота другой 37 безответных голов.

Дело в том, что футболисты проигравшего клуба соблюдали правила социального дистанцирования.

На такой шаг пришлось идти из-за контактов игроков соперника с заражённым коронавирусом.

Перенести матч не удалось, а отказ выходить на поле грозил серьёзными санкциями.

Не пропустите: Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Жироной" (видео). | http://soccernews.ru