В Германии матч завершился со счётом 37:0, проигравшая команда соблюдала социальную дистанцию

Теги коронавирус

В Германии матч завершился со счётом 37:0, проигравшая команда соблюдала социальную дистанцию

В Германии состоялась необычная игра, в которой одна команда забила в ворота другой 37 безответных голов.

Дело в том, что футболисты проигравшего клуба соблюдали правила социального дистанцирования.

На такой шаг пришлось идти из-за контактов игроков соперника с заражённым коронавирусом.

Перенести матч не удалось, а отказ выходить на поле грозил серьёзными санкциями.

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