В Германии наградили футболиста, который признался в гомосексуализме

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В Германии наградили футболиста, который признался в гомосексуализме

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил орденом "За заслуги" бывшего игрока "Штутгарта" Томаса Хитцльшпергера

"Мы награждаем бывшего игрока сборной Германии, который нарушил запрет, совершив каминг-аут. Он много лет боролся с гомофобией, сексизмом и расизмом на стадионах и в клубах", – приводит слова Штайнмайера официальный сайт Немецкого футбольного союза.

38-летний Хитцльшпергер за свою карьеру выступал за "Астон Виллу", "Честерфилд", "Штутгарт", "Лацио", "Вест Хэм", "Вольфсбург" и "Эвертон". За сборную Германии сыграл 52 матча.

В настоящее время Хитцльшпергер является председателем правления "Штутгарта". 

В июне 2007 года Хитцльшпергер расстался со своей подругой за месяц до назначенной свадьбы. В январе 2014 года он признался, что является геем. 

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