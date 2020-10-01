В Германии наградили футболиста, который признался в гомосексуализме
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил орденом "За заслуги" бывшего игрока "Штутгарта" Томаса Хитцльшпергера.
"Мы награждаем бывшего игрока сборной Германии, который нарушил запрет, совершив каминг-аут. Он много лет боролся с гомофобией, сексизмом и расизмом на стадионах и в клубах", – приводит слова Штайнмайера официальный сайт Немецкого футбольного союза.
38-летний Хитцльшпергер за свою карьеру выступал за "Астон Виллу", "Честерфилд", "Штутгарт", "Лацио", "Вест Хэм", "Вольфсбург" и "Эвертон". За сборную Германии сыграл 52 матча.
В настоящее время Хитцльшпергер является председателем правления "Штутгарта".
В июне 2007 года Хитцльшпергер расстался со своей подругой за месяц до назначенной свадьбы. В январе 2014 года он признался, что является геем.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20