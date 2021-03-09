В Германии назвали главного кандидата на замену Леву в национальной сборной

Теги бавария мюнхенгерманияханс-дитер фликйоахим лёв

В Германии назвали главного кандидата на замену Леву в национальной сборной

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) хочет назначить главного тренера мюнхенской "Баварии" Ханса-Дитера Флика на пост наставника национальной сборной, сообщает Bild.

По сведениям источника, Флик является главным кандидатом на замену нынешнему тренеру Йоахиму Леву, который уйдет в отставку после окончания чемпионата Европы, который состоится летом 2021 года.

Впрочем, проблемой с назначением Флика может стать его контракт с "Баварией". Соглашение наставника действует до лета 2023 года.

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