В Германии назвали главного кандидата на замену Леву в национальной сборной
Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) хочет назначить главного тренера мюнхенской "Баварии" Ханса-Дитера Флика на пост наставника национальной сборной, сообщает Bild.
По сведениям источника, Флик является главным кандидатом на замену нынешнему тренеру Йоахиму Леву, который уйдет в отставку после окончания чемпионата Европы, который состоится летом 2021 года.
Впрочем, проблемой с назначением Флика может стать его контракт с "Баварией". Соглашение наставника действует до лета 2023 года.
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|М
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|РБ Лейпциг
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|63
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|32
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|6
|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
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|Шальке
|32
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|11
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|32
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|Унион Берлин
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|32
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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