В Германии обнаружили живым футболиста, который числился мертвым с 2016 года
В Гельзенкирхене обнаружили живым бывшего защитника "Шальке" Хианника Камба, который с 2016 года числится мертвым, сообщает Bild.
По сведениям издания, футболист был признан погибшим в автомобильной аварии, а его бывшая жена получила огромную сумму благодаря страховке. Теперь прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в фальсификации свидетельства о смерти Камба с целью мошенничества в крупном размере.
Камба является воспитанником "Шальке". Он выступал за молодежный состав гельзенкирхенского клуба. Также Камба играл за "Германию Гладбек", "Зекель", "Реклингхаузен", "Хелс", "Вестию Дистелн" и "Хассел".
Не пропустите: Фанат "Ливерпуля", выживший после трагедии на "Хиллсборо", скончался из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
Бывший тренер "Зенита" заявил, что Кокорин не вернется в петербургский клуб
-
"Локомотив" хочет купить бразильского таланта
-
Аршавин рассказал, как Алекс Сонг воровал форму у партнеров по "Арсеналу"
-
Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями
-
Форвард "Сельты" Смолов вылетел в Испанию
Лента новостей
-
Хави сделал прогноз, когда Месси завершит карьеру
-
Футболисты белорусского клуба поздравили Слуцкого, скопировав его фирменное движение
-
"Локомотив" креативно отреагировал на информацию о возможном трансфере бразильца Линкольна
-
1
"Я что вам, дурачок какой-то?" Сын легендарного фигуриста ярко ответил Аршавину
-
В Германии обнаружили живым футболиста, который числился мертвым с 2016 года
-
Бывший тренер "Зенита" заявил, что Кокорин не вернется в петербургский клуб
-
Президент УЕФА оценил шансы человечества победить коронавирус
-
2
Криштиану Роналду вернулся в Турин
-
"Локомотив" хочет купить бразильского таланта
-
Смертин рассказал о конфликте между Терри и Бриджем из-за женщины
-
1
Аршавин рассказал, почему Фабрегас покинул "Арсенал" и перешел в "Барселону" в 2011 году
-
Александр Кокорин заявил, что выделит миллион рублей на лечение ребенка
-
2
Аршавин рассказал, как Алекс Сонг воровал форму у партнеров по "Арсеналу"
-
Оскорбивший россиян Игорь Шалимов удалил страницу в Instagram
-
Бывший тренер "Баварии" выступил против покупки клубом Лероя Сане
-
Губерниев прокомментировал высказывание Шалимова о российских людях
-
"Герта" оштрафовала Калу за видео с рукопожатиями футболистов
-
1
Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями
-
"Реал Сосьедад" показал, как дезинфицируют базу клуба
-
Семак рассказал, достоин ли "Зенит" стать чемпионом в случае досрочного завершения сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16