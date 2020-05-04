В Германии обнаружили живым футболиста, который числился мертвым с 2016 года

В Гельзенкирхене обнаружили живым бывшего защитника "Шальке" Хианника Камба, который с 2016 года числится мертвым, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист был признан погибшим в автомобильной аварии, а его бывшая жена получила огромную сумму благодаря страховке. Теперь прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в фальсификации свидетельства о смерти Камба с целью мошенничества в крупном размере.

Камба является воспитанником "Шальке". Он выступал за молодежный состав гельзенкирхенского клуба. Также Камба играл за "Германию Гладбек", "Зекель", "Реклингхаузен", "Хелс", "Вестию Дистелн" и "Хассел".

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