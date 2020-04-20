В Германии определились со сроками возобновления сезона

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что матчи чемпионата Германии могут возобновиться 9 мая.

"Можно сказать, что проведение матчей без зрителей является возможным. Сейчас риск заражения снизился. Поэтому 9 мая футбол может возобновиться, хоть и при пустых стадионах", - приводит слова Шпапа Bild.

В настоящее время Бундеслига приостановлена из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Напомним, что после 25 туров лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая набрала 55 очков. Преследователями мюнхенцев являются дортмундская "Боруссия" (51), "РБ Лейпциг" (50) и менхенгладбахская "Боруссия" (49).

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