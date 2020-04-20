В Германии определились со сроками возобновления сезона

Теги бундеслига

В Германии определились со сроками возобновления сезона

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что матчи чемпионата Германии могут возобновиться 9 мая. 

"Можно сказать, что проведение матчей без зрителей является возможным. Сейчас риск заражения снизился. Поэтому 9 мая футбол может возобновиться, хоть и при пустых стадионах", - приводит слова Шпапа Bild.

В настоящее время Бундеслига приостановлена из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Напомним, что после 25 туров лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая набрала 55 очков. Преследователями мюнхенцев являются дортмундская "Боруссия" (51), "РБ Лейпциг" (50) и менхенгладбахская "Боруссия" (49).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
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