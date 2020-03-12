В Германии рассматривают вариант с досрочным завершением Бундеслиги

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В Германии рассматривают вариант с досрочным завершением Бундеслиги

В понедельник, 16 марта, футбольная лига Германии вынесет решение о судьбе текущего розыгрыша Бундеслиги.

Как сообщает Express.de, всерьез рассматривается вариант с досрочным завершением всех турниров. Напомним, что на данный момент в Бундеслиге сыграно 25 туров из 34.

Отмечается, что в случае досрочного завершения Бундеслиги, чемпион определен не будет. Также никто не вылетит во вторую Бундеслигу. При этом в высшую лигу поднимутся четыре клуба и в следующем сезоне в Бундеслиге будет 22 клуба.

Напомним, что ближайшие туры чемпионата Германии должны пройти без зрителей.

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