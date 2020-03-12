В Германии рассматривают вариант с досрочным завершением Бундеслиги
В понедельник, 16 марта, футбольная лига Германии вынесет решение о судьбе текущего розыгрыша Бундеслиги.
Как сообщает Express.de, всерьез рассматривается вариант с досрочным завершением всех турниров. Напомним, что на данный момент в Бундеслиге сыграно 25 туров из 34.
Отмечается, что в случае досрочного завершения Бундеслиги, чемпион определен не будет. Также никто не вылетит во вторую Бундеслигу. При этом в высшую лигу поднимутся четыре клуба и в следующем сезоне в Бундеслиге будет 22 клуба.
Напомним, что ближайшие туры чемпионата Германии должны пройти без зрителей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16