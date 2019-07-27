В Германии сообщили о сильном ухудшении здоровья легендарного футболиста

Легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр испытывает серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Spiegel.

По сведениям издания, у "Кайзера" проблемы с памятью и суждением. Об этом говорится в медицинской справке, которую адвокаты Беккенбауэра предоставили в швейцарскую прокуратуру.

Стоит отметить, что с 2016 года Федеральный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело в отношении 73-летнего Беккенбауэра и еще нескольких бывших чиновников Немецкого футбольного союза. Их подозревают в мошенничестве, отмывании денег и незаконном присвоении средств во время продвижения заявки Германии на проведение чемпионата мира 2006 года.

Срок давности дела истекает в апреле 2020 года.

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