В Германии создается новый супер-клуб! Сможет ли "Герта" в ближайшем будущем вмешаться в борьбу за чемпионство?

Прошлым летом в "Герту" вложился известный бизнесмен Ларс Виндхорст. Он сразу оформил первый транш в размере 125 млн евро, а осенью, добавив еще 100 миллионов, выкупил максимально доступный пакет – 49,9% акций (поскольку в Германии действует знаменитое правило 50+1). Виндхорст – рациональный бизнесмен, который еще до совершеннолетия создал первую успешную компанию. Он не имеет особого пиетета к футболу и не пытается использовать клуб для отбеливания репутации. "Герта" для него – обычный бизнес-проект. Поэтому все решения должны приниматься с учетом финансовой выгоды. Инвестор заявил о намерении построить суперклуб европейского масштаба. Такие есть в Париже, Лондоне, Мадриде, Риме, а в Берлине – только прекрасные условия, которыми пока никто не воспользовался. "Герта" зарабатывает 50 млн евро от рекламы и продажи услуг. Сравните это с 200 млн евро, которые получает ПСЖ – так вы поймете, насколько большой потенциал имеет "Герта", – говорил год назад Виндхорст. Он получил два места в совете директоров, куда приглашает знаменитых персон. Сначала сделал ставку на Юргена Клинсманна, а после ссоры с экс-тренером Бундестим дал работу одиозному Йенсу Леманну. Несмотря на это, он не требует революции в руководстве – символ клуба Михаэль Преетц сохранил должность спортивного директора, став верным сторонником идей Виндхорста.

"Герта" очень хорошо закупилась зимой

"Мы не ставим никаких ограничений, мы готовы тратить деньги для достижения целей. Это не безумие, в перспективе все окупится", – рассказывал Ларс немецким СМИ. В Берлине уже мыслят совсем другими категориями и суммами. Активно планируется новая 55-тысячная арена за 270 млн евро. Первая спортивная цель – выйти и закрепиться в Лиге Чемпионов. С новым инвестором "Герта" за год трижды побила свои трансферные рекорды и осуществила 5 из 6 самых дорогих приобретений в истории клуба. Летом 2019-го за 20 млн пришел Доди Лукебакио, который в прошлом сезоне забил хет-трик "Баварии" на "Альянц-Арене". На зиму в запасе осталось около 75 млн евро евро – в январе они разлетелись по Европе: Кшиштоф Пёнтек из "Милана", Лукас Тузар из "Лиона" (присоединится к "Герте" летом), Матеус Кунья из "РБ Лейпциг" и Сантьяго Аскасибар из "Штутгарта". "Старая дама" стала королевой трансферного окна, потратив больше всего на континенте.



Создавалось впечатление, что "Герта", получив в распоряжение большие средства, потратила их без четкого плана: чтобы заявить о своих амбициях и чтобы создать видимость прогресса. Попытки подписать Джаку, Гетце и Дракслера поочередно провалились, и клуб в последний момент набросился на то, что было доступно. В итоге все оказалось не так уж плохо. Аскасибар сразу стал основным, Пёнтек (очень сомнительная инвестиция) проигрывает конкуренцию за место в основе, но забил уже 4 гола, а Кунья за несколько месяцев стал лучшим игроком команды. Даже Лукебакио, который считался неудачным новичком, постепенно осваивается. И очень важно, что им всем до 25 лет – большие перспективы для роста.

Пока в Берлине не все так гладко

"Герта" в течении этого сезона напоминает полную вакханалию в цирке. Клуб сменил трех тренеров (Чович, Клинсманн, Нури) и влип в три коронавирусных скандалы. Вместо того, чтобы постепенно приобретать солидность и публичной уважения, берлинцы превратились в посмешище. Приглашение Юргена Клинсманна на руководящую должность, а затем и на тренерский мостик, можно было понять. Это опытный именитый тренер, который соответствует амбициям клуба и в любом случае выведет его на первые страницы спортивной прессы. И начиналось все неплохо – Клинси собрал качественный штаб и немного наладил оборону после посредственного выступления Анте Човича. Инцидент с забытой в США тренерской лицензией тоже не портил картину.



Однако Клинсманн неожиданно подал в отставку через Facebook, обвинив всех на свете. Больше всего досталось Михаэлю Преетцу. Юрген хотел быть менеджером и всем управлять, а спортдир привык вставлять свои 5 копеек, подсказывая игрокам со скамейки запасных. Поведение Клинси разозлило Виндхорста: "В бизнесе нужно быть взрослым человеком, а он действовал как подросток". Затем в прессу попал дневник Клинсманна, где он раскритиковал игроков. Во время коронавирусной паузы столичный клуб еще не раз был главной темой для журналистов. Саломон Калу опозорил себя и всю команду в прямом эфире, показав, что в "Герте" не соблюдают правил дистанцирования. Ибишевич возмущался, почему он должен соглашаться на уменьшение зарплаты на период пандемии. Новый член правления Йенс Леманн призвал немедленно вернуть болельщиков на трибуны. А после восстановления Бундеслиги футболисты "Герты" наплевать на все рекомендации и праздновали голы с объятиями и поцелуями.

Несмотря ни на что, "Герта" показывает качественный футбол после карантина

В начале апреля "Герту" возглавил Бруно Лаббадиа – посредственный в плане достижений тренер, который с лета оставался без работы. Серьезных успехов он не имел и преимущественно спасал команды от вылета. Назначение воспринималось скептически, но для берлинцев такой профайл был актуальным – они лишь на 6 очков опережали опасно 16 место. Через две недели после выхода из карантина "Герта" превратилась в претендента на еврокубки. 10 очков в 4 турах, 3 "сухие" победы. В майской турнирной таблице "старая дама" на втором месте (после "Баварии") – как по очкам, так и по качеству созданных моментов. Разгром "Хоффенхайма" похож на случайность и объяснялся везением, однако хорошие результаты сохраняются, а Герта от матча к матчу демонстрирует хороший футбол. В чем же секрет Бруно Лаббадии?



Во-первых, Лаббадиа оперативно поставил команде позиционную игру с акцентом на владение мячом (до Бруно – 46%, с Бруно – 52,5%). Под руководством нового тренера команда располагается выше, действует заметно смелее. Прессинг стал активным (PPDA до Бруно – 13; PPDA с Бруно – 9,54) и сбалансированный. "Герта" создает больше моментов (xG за матч до Бруно – 1,2; xG за матч с Бруно – 2,2). Улучшение атакующих показателей не вредит обороне "Герты". В первых четырех матчах после карантина команда трижды сохранила свои ворота "сухими". И это при том, что основные центрбеки Штарк и Рекик находятся в лазарете. Боята и Торунарига прекрасно себя проявляют, особенно в единоборствах на втором этаже (18 выигранных дуэлей из 29). До сих пор "Герта" не могла найти баланс – это было одной из главных проблем. Анте Чович не сумел выстроить нормальную игру в защите, под руководством Юргена Клинсманна просела атака, с Александером Нури берлинцы пропустили 11 голов за 4 матча. Теперь в порядке и оборона, и атака. Разбитая Клинсманном команда снова имеет четкую структуру с лидерами в каждой линии. Ярштайн, Боята, Шелбред, Ибишевич – опытная центральная ось. Костяк, который обеспечивает стабильность. Особенно Ибишевич. Клинси и Нури его списали, а Лаббадиа поверил и не пожалел. Босниец настрелял 2 гола и 2 ассиста в двух первых матчах.



Во-вторых, Лаббадиа всегда стремится заложить своим подопечным хорошую физическую подготовку – в "Вольфсбурге" его сравнивали с Феликсом Магатом. Перед рестартом чемпионата специалист дал игрокам "Герты" большую физическую нагрузку, пытаясь подвести команду к матчам в солидной форме. Sport Bild рассказывает, что Лаббадиа придумывал нестандартные упражнения на реакцию и координацию для бесконтактных тренировок в группах. До прихода 54-летнего тренера "старая дама" была третьей худшей в чемпионате по преодоленной дистанции. Бруно добавил интенсивности – результаты его работы уже заметны. "Герта" как нельзя лучше бежит в первых посткарантинних турах Бундеслиги, а 9 из 11 голов забила во вторых таймах. Лаббадиа – первый тренер берлинцев с 2002-го, который стартовал с двух побед и не потерпел ни одного поражения в четырех премьерных матчах.



В-третьих, Лаббадиа собрал лидеров раздевалки "Герты" и представил им свой план. Игроки почувствовали доверие и получили дополнительную мотивацию. "Для нас все важны. Мы рассчитываем на всех", – Бруно противопоставляет себя Клинсманну, который начал с тотальной чистки состава. Он ищет индивидуальный подход к каждому игроку. Аскасибару и Куньи, например, посоветовал прицепить на базе фото своих семей для повышения мотивации. Как информирует Kicker, Лаббадиа проводит много личных бесед с игроками, активно привлекает видеоанализ, наглядно демонстрирует каждому ошибки. В перерыве берлинского дерби ассистент и видеоаналитики его штаба подготовили для команды нарезки с рекомендациями, как футболисты могут использовать свободные зоны в порядках "Униона". Игроки внимательно выслушали и отгрузили сопернику 4 гола за тайм. Немецкая пресса пишет, что коуч живет исключительно между отелем и клубной базой и фанатично работает по 15 часов в день. "Он принес в клуб отличную профессиональную этику. Все равняемся на него", – признается Михаэль Преетц. А еще Лаббадиа сбивает чрезмерные амбиции: "Мы много работаем, совершенствуем игру, но одновременно снимаем давление из игроков. Но не все может работать идеально с первых дней".



В-четвертых, тренер доверяет талантам. У Герты далеко не все в порядке с составом. Лазарет переполнен: Аскасибар, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Вольф, Крафт. Самоустранился Калу. Но это не отражается на результатах. Лаббадиа нашел внутренние резервы, а также начал активно подпускать к первой команде молодежь. 19-летний Эссик Нганкам дебютировал против "Хоффенхайма". 18-летний Лазарь Самарджич – против "Униона". 18-летний Мартон Дардаи и 17-летний Лука Нетце впервые попали на скамью запасных в Бундеслиге. Юные Омар Рекик и Юлиан Альбрехт тренируются с основой. Лаббадиа работает на будущее, хотя ему самому будущее в клубе не гарантировано, даже если Бруно выведет "старую даму" в еврокубки (не хватает 4 очков). Спад результатов неизбежен, а руководству "Герты" рано или поздно захочется звездного тренера с именем. Тот же Ковач вполне может получить предложение из родного Берлина – в "Баварии" не получилось, но его продолжают связывать с элитными клубами.