В Германии сожалеют об уходе Месута Озила из сборной
Генеральный секретарь немецкого футбольного союза Фридрих Кертис заявил, что он сожалеет об уходе из национальной сборной полузащитника "Арсенала" Месута Озила.
Перед чемпионатом мира 2018 года Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После этого игрока подвергли критике немецкие футбольные чиновники. На ЧМ-2018 Германия не сумела выйти в плей-офф, а главным виновником СМИ назвали Озила. В итоге хавбек решил уйти из сборной.
"Немецкий футбольный союз допустил ошибки, когда рассматривал события в "деле Озила". Из-за фотографии разгорелись многие темы. Из-за этого мы упустили время на встречу с игроком", — приводит слова Кертиса Bild.
31-летний Озил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 годы, провел за нее 92 матча и забил 23 гола. В составе национальной команды он становился чемпионом мира в 2014 году.
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