В Германии ушел из жизни серебряный призер чемпионата мира-1966

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В Германии ушел из жизни серебряный призер чемпионата мира-1966

В Германии скончался серебряный призер чемпионата мира 1966 года Ханс Тильковски. Ему было 84 года.

Соболезнования по поводу кончины экс-голкипера немецкой сборной выразил бывший нападающий команды Англии Джефф Херст, который забил в его ворота очень спорный гол в финале ЧМ-1966.

"С большой грустью я узнал об уходе из жизни вратаря сборной Германии на ЧМ-66 Ханса Тильковски. Он был прекрасным футболистом и хорошим человеком. Мне было приятно общаться с нами", - написал Херст в своем Twitter.

Тильковски за свою карьеру выступал за "Вердер", "1860 Мюнхен", "Нюрнберг", вновь "Вердер", "Саарбрюккен" и АЕК. | http://soccernews.ru
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