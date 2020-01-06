В Германии ушел из жизни серебряный призер чемпионата мира-1966
В Германии скончался серебряный призер чемпионата мира 1966 года Ханс Тильковски. Ему было 84 года.
Соболезнования по поводу кончины экс-голкипера немецкой сборной выразил бывший нападающий команды Англии Джефф Херст, который забил в его ворота очень спорный гол в финале ЧМ-1966.
"С большой грустью я узнал об уходе из жизни вратаря сборной Германии на ЧМ-66 Ханса Тильковски. Он был прекрасным футболистом и хорошим человеком. Мне было приятно общаться с нами", - написал Херст в своем Twitter.
Тильковски за свою карьеру выступал за "Вердер", "1860 Мюнхен", "Нюрнберг", вновь "Вердер", "Саарбрюккен" и АЕК. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|4
|Боруссия Дортмунд
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|Шальке
|17
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|6
|Байер Леверкузен
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|Хоффенхайм
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|Вольфсбург
|17
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|Аугсбург
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|Кельн
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
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