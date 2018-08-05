В Германии выбрали игрока сезона

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В Германии выбрали игрока сезона

Лучшим игроком сезона в Германии признан полузащитник "Реала" Тони Кроос, сообщает Goal.com.

Хавбек занял первое место по результатам опроса среди немецких журналистов. Вторым стал нападающий "Фрайбурга" Нильс Петерсен, на третьем месте защитник "Шальке" Налдо.

В прошлом сезоне 28-летний Кроос в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Эта награда стала первой в его карьере.

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