В Германии высказались об интересе к Захаряну
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Спортивный директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке поделился информацией по поводу слухов об интересе в Германии к полузащитнику сборной России и московского "Динамо" Арсену Захаряну.
"Захаряна знают в Германии, но информация про интерес "Вольфсбурга" к нему – всего лишь слухи", – заявил Шмадтке.
Ранее сообщалось, что "Боруссия" Дортмунд рассматривает возможность подписания российского вундеркинда.
В нынешнем сезоне Захарян отличился двумя забитыми голами и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах РПЛ.
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|32
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20