В Германии высказались об интересе к Захаряну

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В Германии высказались об интересе к ЗахарянуФото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Спортивный директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке поделился информацией по поводу слухов об интересе в Германии к полузащитнику сборной России и московского "Динамо" Арсену Захаряну.

"Захаряна знают в Германии, но информация про интерес "Вольфсбурга" к нему – всего лишь слухи", – заявил Шмадтке.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" Дортмунд рассматривает возможность подписания российского вундеркинда.

В нынешнем сезоне Захарян отличился двумя забитыми голами и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах РПЛ.

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