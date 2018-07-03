В Германии задержали вооруженных россиян, праздновавших победу команды над Испанией

Болельщики сборной России в немецком городе Эссен бурно отметили победу россиян над Испанией в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 (1:1, 4:3 - пен.).

По данным источника, аолицейские остановили белый "Мерседес" в центре города. В машине они обнаружили 5 человек и автомат АК-47.

Отмечается, что оружие оказалось непригодным для стрельбы, но это не спасло от заведения уголовного дела.

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