В гнездо к "сорокам": "Ливерпуль" отправляется в гости к "Ньюкаслу"
"Ньюкасл" – "Ливерпуль"
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл-апон-Тайн)
Начало матча: 18:30
Арбитр: Крейг Поусон
Заключительным матчем седьмого тура английской Премьер-Лиги станет противостояние "Ньюкасала" и "Ливерпуля". Настоящие ценителя британского футбола успели соскучиться по сражениям этих двух клубов, потому как матчи между "черно-белыми" и "красными" почти всегда выходят захватывающими и в них забивается много голов. Дополнительной интриги прибавляет тот факт, что мерсисайдцам всегда очень сложно играть на "Сент-Джеймс Парк". Например, в последних трех выездных играх титулованные "скаузеры" увезли из домашнего гнезда "сорок" всего одно очко. А также придется столкнуться с Рафаэлем Бенитесом – испанским специалистом, который шесть лет не безуспешно отработал в стане ливерпульского гранда.
Стартовый отрезок, проведенный "Ньюкаслом" после возвращения в высший дивизион можно смело считать удачным. После шести туров "горожане" с девятью очками в активе располагаются в верхней части турнирной таблицы. После двух поражений от "Тоттенхэма" и "Хаддерсфилда" подопечные Бенитеса выдали беспроигрышную серию из трех матчей, обыграв подряд "Вест Хэм", "Суонси" и "Сток Сити".
"Ливерпуль" же после прошлого перерыва на матчи сборных не на шутку залихорадил. За менее чем месяц мерсисайдцы провели шесть встреч, в которых добыли всего одну победу и ту не без нервов, в прошлом туре над "Лестером". А на неделе ребята Юргена Клоппа даже не смогли переиграть полумертвый "Спартак" в Лиге чемпионов.
Что касается кадрового вопроса, так в стане "красных", кроме давно травмированных Клайна и Лалланы все в строю. Важно отметить, что возвращается после трехматчевой "отсидки" один из ключевых футболистов Садио Мане. У "Ньюкасала" также после дисквалификации вернулся в распоряжение Бенитеса нападающий Александр Митрович, а в лазарете остаются всего двое – Айдара и Дамметт.
Интересные факты противостояния "Ньюкасла" и "Ливерпуля":
Любопытно, но из 44 матчей между "Ньюкаслом" и "Ливерпулем" в АПЛ ни разу не была зафиксирована нулевая ничья. Более того, в очном противостоянии этих командв среднем за игру забивается больше трех мячей.
"Ньюкасл" – один из трех клубов АПЛ, с которым Юрген Клопп сталкивался и пока не проигрывал.
Даниэль Старридж забил в каждом из последних четырех матчей на "Сент-Джеймс Парк".
Если Мохамед Салах забьет "сорокам", то станет первым игроков в истории "красных", которому удастся отличиться пятью голами в первых семи матчах за новый клуб.
Ориентировочные составы на игру:
Ньюкасл: Эллиот, Йедлин, Ласселлс, Кларк, Мбемба, Хейден, Мерино, Ритчи, Перес, Атсу, Хоселу
Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Матип, Клаван, Робертсон, Джан, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Старридж
Прогноз на матч "Ньюкасл" – "Ливерпуль":
Несмотря на последние неудовлетворительные результаты "Ливерпуля" букмекеры считают именно мерсисайдцев фаворитом этой встрече, причем с серьезным запасом. На победу "красных" специалисты предлагают коэффициент 1.7. В то время, как виктория "Ньюкасла" в среднем оценивается в 5.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Уотфорд
|7
|12
|6
|Ливерпуль
|6
|11
|7
|Арсенал Лондон
|6
|10
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|6
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0