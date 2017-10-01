В гнездо к "сорокам": "Ливерпуль" отправляется в гости к "Ньюкаслу"

"Ньюкасл" – "Ливерпуль"

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл-апон-Тайн)

Начало матча: 18:30

Арбитр: Крейг Поусон

Заключительным матчем седьмого тура английской Премьер-Лиги станет противостояние "Ньюкасала" и "Ливерпуля". Настоящие ценителя британского футбола успели соскучиться по сражениям этих двух клубов, потому как матчи между "черно-белыми" и "красными" почти всегда выходят захватывающими и в них забивается много голов. Дополнительной интриги прибавляет тот факт, что мерсисайдцам всегда очень сложно играть на "Сент-Джеймс Парк". Например, в последних трех выездных играх титулованные "скаузеры" увезли из домашнего гнезда "сорок" всего одно очко. А также придется столкнуться с Рафаэлем Бенитесом – испанским специалистом, который шесть лет не безуспешно отработал в стане ливерпульского гранда.

Стартовый отрезок, проведенный "Ньюкаслом" после возвращения в высший дивизион можно смело считать удачным. После шести туров "горожане" с девятью очками в активе располагаются в верхней части турнирной таблицы. После двух поражений от "Тоттенхэма" и "Хаддерсфилда" подопечные Бенитеса выдали беспроигрышную серию из трех матчей, обыграв подряд "Вест Хэм", "Суонси" и "Сток Сити".

"Ливерпуль" же после прошлого перерыва на матчи сборных не на шутку залихорадил. За менее чем месяц мерсисайдцы провели шесть встреч, в которых добыли всего одну победу и ту не без нервов, в прошлом туре над "Лестером". А на неделе ребята Юргена Клоппа даже не смогли переиграть полумертвый "Спартак" в Лиге чемпионов.

Что касается кадрового вопроса, так в стане "красных", кроме давно травмированных Клайна и Лалланы все в строю. Важно отметить, что возвращается после трехматчевой "отсидки" один из ключевых футболистов Садио Мане. У "Ньюкасала" также после дисквалификации вернулся в распоряжение Бенитеса нападающий Александр Митрович, а в лазарете остаются всего двое – Айдара и Дамметт.

Интересные факты противостояния "Ньюкасла" и "Ливерпуля":

Любопытно, но из 44 матчей между "Ньюкаслом" и "Ливерпулем" в АПЛ ни разу не была зафиксирована нулевая ничья. Более того, в очном противостоянии этих командв среднем за игру забивается больше трех мячей.

"Ньюкасл" – один из трех клубов АПЛ, с которым Юрген Клопп сталкивался и пока не проигрывал.

Даниэль Старридж забил в каждом из последних четырех матчей на "Сент-Джеймс Парк".

Если Мохамед Салах забьет "сорокам", то станет первым игроков в истории "красных", которому удастся отличиться пятью голами в первых семи матчах за новый клуб.

Ориентировочные составы на игру:

Ньюкасл: Эллиот, Йедлин, Ласселлс, Кларк, Мбемба, Хейден, Мерино, Ритчи, Перес, Атсу, Хоселу

Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Матип, Клаван, Робертсон, Джан, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Старридж

Прогноз на матч "Ньюкасл" – "Ливерпуль":

Несмотря на последние неудовлетворительные результаты "Ливерпуля" букмекеры считают именно мерсисайдцев фаворитом этой встрече, причем с серьезным запасом. На победу "красных" специалисты предлагают коэффициент 1.7. В то время, как виктория "Ньюкасла" в среднем оценивается в 5.0.

Богдан Архипенко

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