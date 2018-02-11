В гнездо к "сорокам": "Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Ньюкаслу"

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В гнездо к "сорокам": "Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Ньюкаслу"

"Ньюкасл"  –  "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл-апон-Тайн)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Крейг Поусон

Воскресная программа 27-го тура английской Премьер-Лиги будет представлена всего тремя поединками, в одном из которых "Ньюкасл" на родном "Сент-Джеймс Парк" примет "Манчестер Юнайтед". Первое, что всплывает на поверхность перед этим матчем - это противостояние двух главных тренеров Рафаэля Бенитеса и Жозе Моуринью. Любители британского футбола не дадут соврать, насколько великолепными и интригующими были дуэли этих двух специалистов в эпоху первого периода работы "Особенного" в "Челси". Тогда Рафа тренировал "Ливерпуль" и сражения проходили не только в рамках национального первенства, но и на международной арене. Правда, сейчас история совсем другая. Команды, которыми руководят топ-менеджеры просто несопоставимы, между ними – целая пропасть.

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему располагается на второй строчке в турнирной таблице. Ни о каком навязывании борьбы лидеру уже давно не может быть и речи, но в сражении за статус вице-чемпиона "красные дьяволы" являются фаворитами. Манкунианцы закрыли обидное поражение от "Тоттенхэма", победив "Хаддерсфилд", хотя по качеству игры вопросов накопилось масса.

"Ньюкасл" борется за выживание. Это максимум для нынешнего состава "сорок". К сожалению, неразбериха с продажей клуба до сих пор продолжается и это прямиком отображается на игре команды. Рафаэлю Бенитесу не покупают нужных ему футболистов, поэтому уже сейчас можно сказать с уверенностью – если "черно-белые" сохранят прописку в высшем дивизионе, то это будет заслуга в большей степени тренерского штаба, но никак не руководства.

Интересные факты противостояния "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед":

В рамках Премьер-Лиги "Ньюкасл" пропустил от "Манчестер Юнайтед" больше голов, чем от любого другого клуба (92).

Ромелу Лукаку имеет потрясающие показатели в поединках против "Ньюкасла": шесть голов и четыре голевых передачи за 651 минуту, проведенных на поле.

"Красные дьяволы" выиграли девять из последних 13 матчей на "Сент-Джеймс Парк", уступив лишь однажды – в январе 2012 года со счетом 3:0.

Последние три домашних встречи подопечных Рафаэля Бенитеса завершались вничью.

Ориентировочные составы на игру:

Ньюкасл: Дарлоу, Йедлин, Ласселлс, Лежен, Дамметт, Ритчи, Диаме, Шелви, Кенеди, Перес, Гэйл

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Санчес, Лукаку

Прогноз на матч "Ньюкасл""Манчестер Юнайтед":

Несмотря на домашние стены, "Ньюкасл" является аутсайдером, о чем свидетельствуют котировки букмекеров. На победу "сорок" специалисты выставляют средний коэффициент 6.0. В то время, как выигрыш "Манчестер Юнайтед" оценивается в 1.65.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 26 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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