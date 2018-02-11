В гнездо к "сорокам": "Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Ньюкаслу"

"Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл-апон-Тайн)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Крейг Поусон

Воскресная программа 27-го тура английской Премьер-Лиги будет представлена всего тремя поединками, в одном из которых "Ньюкасл" на родном "Сент-Джеймс Парк" примет "Манчестер Юнайтед". Первое, что всплывает на поверхность перед этим матчем - это противостояние двух главных тренеров Рафаэля Бенитеса и Жозе Моуринью. Любители британского футбола не дадут соврать, насколько великолепными и интригующими были дуэли этих двух специалистов в эпоху первого периода работы "Особенного" в "Челси". Тогда Рафа тренировал "Ливерпуль" и сражения проходили не только в рамках национального первенства, но и на международной арене. Правда, сейчас история совсем другая. Команды, которыми руководят топ-менеджеры просто несопоставимы, между ними – целая пропасть.

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему располагается на второй строчке в турнирной таблице. Ни о каком навязывании борьбы лидеру уже давно не может быть и речи, но в сражении за статус вице-чемпиона "красные дьяволы" являются фаворитами. Манкунианцы закрыли обидное поражение от "Тоттенхэма", победив "Хаддерсфилд", хотя по качеству игры вопросов накопилось масса.

"Ньюкасл" борется за выживание. Это максимум для нынешнего состава "сорок". К сожалению, неразбериха с продажей клуба до сих пор продолжается и это прямиком отображается на игре команды. Рафаэлю Бенитесу не покупают нужных ему футболистов, поэтому уже сейчас можно сказать с уверенностью – если "черно-белые" сохранят прописку в высшем дивизионе, то это будет заслуга в большей степени тренерского штаба, но никак не руководства.

Интересные факты противостояния "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед":

В рамках Премьер-Лиги "Ньюкасл" пропустил от "Манчестер Юнайтед" больше голов, чем от любого другого клуба (92).

Ромелу Лукаку имеет потрясающие показатели в поединках против "Ньюкасла": шесть голов и четыре голевых передачи за 651 минуту, проведенных на поле.

"Красные дьяволы" выиграли девять из последних 13 матчей на "Сент-Джеймс Парк", уступив лишь однажды – в январе 2012 года со счетом 3:0.

Последние три домашних встречи подопечных Рафаэля Бенитеса завершались вничью.

Ориентировочные составы на игру:

Ньюкасл: Дарлоу, Йедлин, Ласселлс, Лежен, Дамметт, Ритчи, Диаме, Шелви, Кенеди, Перес, Гэйл

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Санчес, Лукаку

Прогноз на матч "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед":

Несмотря на домашние стены, "Ньюкасл" является аутсайдером, о чем свидетельствуют котировки букмекеров. На победу "сорок" специалисты выставляют средний коэффициент 6.0. В то время, как выигрыш "Манчестер Юнайтед" оценивается в 1.65.

Богдан Архипенко

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