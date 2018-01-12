В Голландии появилась статуя экс-хавбека "Зенита" Риксена
В голландском городе Ситтард появилась бронзовая статуя бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена, сообщает Voetbal International.
По информации источника, монумент был изготовлен благодаря пожертвованиям болельщиков и спонсоров.
| "There's only 1 Fernando Ricksen!" #forjaj pic.twitter.com/XIQHMw3Jxl— FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 января 2018 г.
Напомним, что у Риксена тяжёлая болезнь - боковой амиотрофический склероз.
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