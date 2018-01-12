В Голландии появилась статуя экс-хавбека "Зенита" Риксена

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В Голландии появилась статуя экс-хавбека "Зенита" Риксена

В голландском городе Ситтард появилась бронзовая статуя бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена, сообщает Voetbal International.

По информации источника, монумент был изготовлен благодаря пожертвованиям болельщиков и спонсоров.

Напомним, что у Риксена тяжёлая болезнь - боковой амиотрофический склероз.

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комментарии
Зенден

Марко Ван Боммель молодец, только плакать не надо было - это лишнее, Фернандо и так тяжело, и не надо было эту показуху устраивать.

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Зенден

Как так? здоровый лось же был. Я бы так не смог жить дальше наверное

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