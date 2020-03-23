В Голландии, возможно, досрочно завершат сезон Эредивизи

Королевский футбольный союз Голландии, возможно, досрочно завершит нынешний сезон Эредивизи, если до 30 июня не удастся возобновить компанию, утверждает De Telegraaf.

По данному сценарию, ни одна команда не вылетит во второй дивизион, но два клуба получат путевки в Эредивизи, и в следующем сезоне будет играть не 18, а 20 команд.

Кроме того, чемпион также не будет определен, а лидеры на текущий момент получат право представлять Голландию в еврокубках.

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