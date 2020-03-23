В Голландии, возможно, досрочно завершат сезон Эредивизи
Королевский футбольный союз Голландии, возможно, досрочно завершит нынешний сезон Эредивизи, если до 30 июня не удастся возобновить компанию, утверждает De Telegraaf.
По данному сценарию, ни одна команда не вылетит во второй дивизион, но два клуба получат путевки в Эредивизи, и в следующем сезоне будет играть не 18, а 20 команд.
Кроме того, чемпион также не будет определен, а лидеры на текущий момент получат право представлять Голландию в еврокубках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23