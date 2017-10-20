В голосовании за звание лучшего игрока недели ЛЧ Промес обошел Месси, но уступил Салаху и Тосуну

Теги квинси промесмохамед салахдженк тосунлионель месси

В голосовании за звание лучшего игрока недели ЛЧ Промес обошел Месси, но уступил Салаху и ТосунуВ голосовании за звание лучшего игрока недели Лиги Чемпионов вингер московского "Спартака" Квинси Промес занял третье место.

Так, голландец с 7% голосов уступил Мохамеду Салаху из английского "Ливерпуля" (51%) и Дженку Тосуну из турецкого "Бешикташа" (33%). При этом Промес обошел Лионеля Месси из каталонской "Барселоны" (4%), Маркус Рэшфорд из английского "Манчестер Юнайтед" (2%), Криштиану Роналду из мадридского "Реала" (2%), Эдена Азара из лондонского "Челси" (1%) и Неймара из французского ПСЖ (1%).

Напомним, Промес вошел в состав команды недели ЛЧ. | soccernews.ru

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