В гонке за де Лигтом остались ПСЖ и "Барселона"

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В гонке за де Лигтом остались ПСЖ и "Барселона"

Защитник "Аякса" Матейс де Лигт перейдет этим летом либо в ПСЖ, либо в "Барселону". Об этом пишет RMC Sport.

По данным источника, клуб, в который перейдет 19-летний футболист, станет известен в ближайшие дни.

Парижане встретились с представителями игрока и заявили, что готовы удовлетворить все его требования.

Ранее сообщалось, что в голландце также заинтересован "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей, забив 7 голов и сделав 4 ассиста.

А еще: ПСЖ выбирает между Кулибали и де Лигтом, Алланом и Гейе| http://soccernews.ru

 
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