В гонке за де Лигтом остался лишь "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Аякса" Маттей Де Лигт получил одно предложение о трансфере. Об этом сообщает корреспондент ВВС Дэвид Орнстейн.

По данным источника, купить голландца намерен лишь "Манчестер Юнайтед". Де Лигт, в свою очередь, не хочет быть игроком "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует ПСЖ и "Барселона", однако каталонцы не готовы предложить игроку зарплату, которую он требует.

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