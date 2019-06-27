В гонке за де Лигтом остался лишь "Манчестер Юнайтед"

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В гонке за де Лигтом остался лишь "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Аякса" Маттей Де Лигт получил одно предложение о трансфере. Об этом сообщает корреспондент ВВС Дэвид Орнстейн.

По данным источника, купить голландца намерен лишь "Манчестер Юнайтед". Де Лигт, в свою очередь, не хочет быть игроком "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует ПСЖ и "Барселона", однако каталонцы не готовы предложить игроку зарплату, которую он требует.

А еще: "Барселона" вышла из гонки за де Лигтом| http://soccernews.ru
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