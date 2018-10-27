В гонку за Дженгизом Ундером включился ещё один топ-клуб

В гонку за вингером "Ромы" Дженгизом Ундером включился ещё один топ-клуб, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, новым претендентом на 21-летнего турка стал лондонский "Тоттенхэм", который готов заплатить за него более 58 миллионов евро.

Напомним, что интерес к перспективному футболисту также проявляют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселона".

В этом сезоне Ундер сыграл за "Рому" 10 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.

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