В городах ЧМ-2018 будут открыты приюты для собак

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о создании приютов для бездомных собак в преддверии Чемпионата Мира.

"Мы занимаем четкую и понятную позицию. Призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты. Работа в этом направлении уже началась.

Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия - гуманное обращение с животными", – сказал Сорокин.

Читайте: Головин предпочитает "Золотому мячу" победу на Чемпионате Мира . | http://soccernews.ru