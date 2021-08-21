В Госдуме назвали два варианта развития сборной России
Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев поделился мыслями о путях развития национальной сборной.
"Есть два варианта развития национальной сборной - простой с моментальным результатом и сложный с долгосрочной перспективой. Простой заключается в выдаче гражданства десятке хороших иностранцев - сразу заиграем на другом уровне. Многие страны так делают, но это краткосрочно.
Игра вдолгую - дать возможность нашим молодым ребятам: вкладывать в них деньги, выращивать, обеспечивать их лучшими условиями для развития. Тогда сможем вырастить своих Фернандесов. То, что предлагают сейчас, для меня непонятно - как наш парень пробьётся, если полностью отменят лимит? Куда деваться ребятам из академий "Спартака", региональных клубов?" - сказал Свищев.
опрос
Лента новостей
-
В Госдуме назвали два варианта развития сборной России
-
Халк попал в сборную недели Кубка Либертадорес
-
Официально: "Милан" арендовал Флоренци
-
Ндомбеле выбирает между Испанией и Германией
-
Впервые за 4,5 года Мбаппе забил головой в матче чемпионата Франции
-
Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" обвиняется в мошенничестве в крупном размере
-
ПСЖ теряет Икарди
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Гранады"
-
"Нижний Новгород" арендовал нападающего "Рубина"
-
1
Месси и Неймар прилетели в Барселону в гости к бывшему одноклубнику
-
"Алавес" усилился экс-форвардом "Оренбурга"
-
"Милан" избавился от старшего брата Доннаруммы
-
Сборная Венесуэлы осталась без главного тренера
-
Почеттино рассказал, когда Месси может дебютировать за ПСЖ
-
"Спартак" определил шесть кандидатов на замену Жиго
-
Мориба репостнул загадочную цитату на фоне слухов о будущем в "Барселоне"
-
Главные новости дня: 20 августа
-
"Барселона" отправит Педри в отпуск
-
ЦСКА нацелился на форварда сборной Гваделупы
-
1
Экс-игрок "Барселоны" Тодибо: "Нам запрещали трогать Месси на тренировках"