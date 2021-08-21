В Госдуме назвали два варианта развития сборной России

Фото твиттер сборной России

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев поделился мыслями о путях развития национальной сборной.

"Есть два варианта развития национальной сборной - простой с моментальным результатом и сложный с долгосрочной перспективой. Простой заключается в выдаче гражданства десятке хороших иностранцев - сразу заиграем на другом уровне. Многие страны так делают, но это краткосрочно.

Игра вдолгую - дать возможность нашим молодым ребятам: вкладывать в них деньги, выращивать, обеспечивать их лучшими условиями для развития. Тогда сможем вырастить своих Фернандесов. То, что предлагают сейчас, для меня непонятно - как наш парень пробьётся, если полностью отменят лимит? Куда деваться ребятам из академий "Спартака", региональных клубов?" - сказал Свищев.