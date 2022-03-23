В Госдуме оценили шансы России получить право проведения Евро

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев поделился мнением о шансах России получить право на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года.

"Все нужно подавать и работать с нашими международными спортивными коллегами по цеху. Русофобские настроения вещь такая: все устанут и поймут, что без России-то не так все весело и сладко. Потому что во многом всегда Россия была как палочка-выручалочка, когда надо проводить соревнования. Многие страны и по финансовым, и другим причинам отказывались, а Россия поддерживала, подставляла плечо и проводила соревнования на высочайшем уровне. Поэтому без России, без российского умения проводить соревнования, гостеприимства все соревнования померкнут. Будет не так ярко, не так красочно. Все и так это понимают", — приводит слова Свищева "Спорт-Экспресс".

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