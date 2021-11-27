В Госдуме отреагировали на итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России
Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев поделился мыслями о результатах жеребьёвки стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.
24 марта в полуфинале сборная России дома сыграет с Польшей.
"Это принципиальный соперник. Там много интересных и ведущих игроков европейского футбола. Конечно, это не самый лучший вариант для нашей сборной. Было бы лучше, если бы нам Македония попалась. Это будет достаточно принципиальный матч и по многим другим позициям: матч будет сложным, но самое главное - это безопасность. Я уверен, что в России будет безопасно", - сказал Свищев.
В случае победы над поляками Россия встретится либо с Швецией, либо с Чехией.
Не пропустите: Бакаев поделился мнением о результатах жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Спартаке" допустили продажу клуба арабским инвесторам
-
"Атлетик" не сумел обыграть "Гранаду" в Ла Лиге
-
Карпин: "Если нам дать миллиард долларов, мы не обыграем Польшу"
-
"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса
-
Уткин прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России
Лента новостей
-
Джикия получил премию "Джентльмен года"
-
В Госдуме отреагировали на итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России
-
Главные новости дня: 26 ноября
-
Рангник может тренировать "Манчестер Юнайтед" и в следующем сезоне
-
В "Спартаке" допустили продажу клуба арабским инвесторам
-
"Атлетик" не сумел обыграть "Гранаду" в Ла Лиге
-
"Кальяри" упустил победу над "Салернитаной" в Серии А
-
"Штутгарт" обыграл "Майнц" в Бундеслиге
-
Тренер сборной Польши высказался о попадании на Россию в стыках квалификации к ЧМ-2022
-
Карпин: "Если нам дать миллиард долларов, мы не обыграем Польшу"
-
Фергюсон не влиял на решение назначить Рангника тренером "Манчестер Юнайтед"
-
Сампаоли ответил на критику в адрес "Марселя"
-
Черчесов готов помочь сборной России и встретиться с Карпиным
-
Бакаев поделился мнением о результатах жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022
-
Тренер сборной Португалии высказался о результатах жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022
-
Черышев прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022
-
Гвардиола высказался о приходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Ди Мария поделился мнением о том, заслужил ли Месси "Золотой мяч"
-
Головин высказался о попадании на Польшу в стыках квалификации ЧМ-2022
-
Стало известно, сколько денег "Барселона" выплатит Куману за увольнение