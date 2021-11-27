В Госдуме отреагировали на итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев поделился мыслями о результатах жеребьёвки стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

24 марта в полуфинале сборная России дома сыграет с Польшей.

"Это принципиальный соперник. Там много интересных и ведущих игроков европейского футбола. Конечно, это не самый лучший вариант для нашей сборной. Было бы лучше, если бы нам Македония попалась. Это будет достаточно принципиальный матч и по многим другим позициям: матч будет сложным, но самое главное - это безопасность. Я уверен, что в России будет безопасно", - сказал Свищев.

В случае победы над поляками Россия встретится либо с Швецией, либо с Чехией.

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