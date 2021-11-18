В Госдуме отреагировали на новость о просьбе Зобнина сократить его зарплату

Фото инстаграм Романа Зобнина

Председатель комитета Государственной Думы России по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о резонансной инициативе полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.

Напомним, что хавбек "красно-белых" попросил урезать его оклад в клубе с 3,3 до 2 миллионов евро, поскольку его игра не соответствует уровню зарплаты.

"Действительно небывалый случай для нашего футбола. Сейчас идёт тенденция на определение должной зарплаты наших футболистов. Все обсуждают, что надо сделать минимальную и бонус или просто уменьшить всем зарплату. В рамках этого, конечно, вопрос о личном примере Романа - положительный.

Мы не можем объяснить, что стояло за этим решением. Было бы неплохо, если бы он сам объяснил. Мы также понимаем, что у него была достаточно высокая зарплата, но с течением времени даже у самых великих футболистов она падает. Возможно, ему пришлось пойти на такие меры, чтобы оправдать свой небольшой спад в этом сезоне", - сказал Свищев.

Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил 2 гола.

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