В Госдуме отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020



Член комитета Государственной Думы Российский Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением о вылете сборной России с чемпионата Европы после поражения в матче 3-го тура группового этапа с Данией (1:4),

"Все это очень грустно. Сейчас много эмоций, тяжело говорить. Но могу сказать одно - стыдно. Но это наш стыд и наша команда. Такой футбол нам точно не нужен. В РФС сейчас ломают голову и думают, что же делать дальше и как спастись от позора. Самое главное, какие надо найти слова, чтобы оправдать столь неудачное выступление российской сборной на Евро-2020. Мне жалко ребят: они выглядели как беспомощные котята. Наши ребята не готовы биться на столь высоком уровне", - приводит слова Свищева "Чемпионат".

Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, поэтому места в таблице распределялись в соответствии с личными матчами между сборными. Дания, кроме победы над Россией, проиграла Финляндии со счетом 0:1 и получила разницу мячей 4-2. У финнов было поражение от России и, соответственно, разница мячей 1-1. У России разница мячей получилась 2-4.

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