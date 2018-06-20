В Госдуме поблагодарили Черчесова и Мутко за игру сборной на ЧМ-2018

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев доволен игрой сборной России на ЧМ-2018.

Напомним, что россияне выиграли оба матча на первенстве.

"Станиславу Черчесову и тренерскому штабу нужно сказать спасибо: за игру, за команду, за физическую и психологическую подготовку игроков.



И Виталию Мутко надо сказать спасибо за подготовку к чемпионату мира: я видел как он несколько лет работал в круглосуточном режиме, проводил совещания в правительстве и в регионах. Если бы не было толкача такого уровня, и массы, сомневаюсь, что успели бы подготовиться к Чемпионату Мира", - сказал он.

Читайте: Песков рассказал, каким образом Путин узнал результат матча сборной России с Египтом | soccernews.ru