В Госдуме поддержали продажу пива на стадионах

Комитет Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи рекомендовал к рассмотрению законопроект о продаже пива на стадионах.

Сообщается, что проект решения был принят единогласно.

Как заявил председатель вышеуказанного комитета Михаил Дегтярёв, в случае принятия закона в первом чтении второе и третье чтения пройдут весной.

Предполагается, что все средства, вырученные от продажи пива, будут направлены на развитие детско-юношеского спорта в стране.

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