В Госдуме предложили организовать товарищеский матч между сборными России и Украины
Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв выступил с инициативой провести футбольную встречу между сборными России и Украины.
"Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина - надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодёжь, а не легионеры, будут в большинстве своём выступать в Премьер-лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков.
Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия - Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол", - сказал Свищёв.
Напомним, что с 2014 года страны находятся в состоянии конфликта из-за событий в Крыму и на Донбассе.
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