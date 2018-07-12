В Госдуме предложили отмечать День российского футбола

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В Госдуме предложили отмечать День российского футбола

В Государственной думе РФ предложили отмечать День российского футбола.

По словам депутата Дмитрия Белика, сейчас рассматривается законопроект о внесении в календарь соответствующего праздника.

День российского футбола предлагается отмечать 22 октября, в день рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.

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