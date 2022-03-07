В Госдуме предложили расширить РПЛ за счёт иностранных клубов
Депутат Государственной Думы России, член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился мыслями о возможном увеличении числа команд в РПЛ.
"С учётом имеющейся ситуации чемпионат, безусловно, надо расширять. Надо давать возможность выступать клубам из других субъектов. У нас есть с вами Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, азиатские страны, которые спокойно присоединятся к нашему чемпионату.
Должны быть возобновлены Игры доброй воли, всесоюзные первенства. Страны БРИКС, ШОС - это наш ресурс, который позволит не потерять спорт. Нам надо делать потолки зарплат, вводить лимит на переходы из клуба в клуб. Нужно вернуть футбол в Сибирь, на Дальний Восток", - сказал Терюшков.
Напомним, что в российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года. До этого было 18.
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