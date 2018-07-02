В Госдуме предложили сделать выходными дни после победных игр России на ЧМ-2018

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В Госдуме предложили сделать выходными дни после победных игр России на ЧМ-2018Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ввести выходные на следующий день после победы сборной России на ЧМ-2018.

Вчера россияне одержали победу над Испанией (1:1, 4:3 по пен.) в матче 1/8 финала первенства.

"Естественно надо дать людям возможность полдня или денечек, кто хочет, отдохнуть. Поэтому в понедельник, я считаю, вполне нужно гулять. Я думаю, что все депутаты завтра с утра, которые вынуждены будут идти на заседания и комиссии, они все как один, поверьте, разные фракции, поддержат такую идею, 100 процентов", - сказал он. | soccernews.ru

 

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