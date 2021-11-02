В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
Член комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о возможной покупке владельцами "Манчестер Сити" 20 процентов акций московского "Спартака".
"Я считаю, что, если кто-то хочет что-то продать, то это не значит, что кто-то хочет это купить. Все это на уровне слухов и разговор. Пока мы не увидим конкретных подписанных контрактов — это просто болтовня и ничего больше. Желание многих российских клубов — это всегда найти себе богатого покровителя, спонсора, инвестора. Маловероятно, что кого-то сейчас из ближневосточных шейхов заинтересует "Спартак" или какой-то другой российский клуб.
С точки зрения бизнеса — это смешно. Бизнеса здесь нет, это политика или меценатство. Спонсировать красивых девушек — одна ситуация, но клуб "Спартак". В футбольном бизнесе я ближайшие 10–15 лет этого не вижу", — приводит слова Свищева "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что представители арабской компании City Football Group находятся в Москве и уже побывали в офисе и на базе "Спартака", а также посетили матч "красно-белых" в чемпионате России с "Ростовом" (1:1).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18