В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о возможной покупке владельцами "Манчестер Сити" 20 процентов акций московского "Спартака".

"Я считаю, что, если кто-то хочет что-то продать, то это не значит, что кто-то хочет это купить. Все это на уровне слухов и разговор. Пока мы не увидим конкретных подписанных контрактов — это просто болтовня и ничего больше. Желание многих российских клубов — это всегда найти себе богатого покровителя, спонсора, инвестора. Маловероятно, что кого-то сейчас из ближневосточных шейхов заинтересует "Спартак" или какой-то другой российский клуб.

С точки зрения бизнеса — это смешно. Бизнеса здесь нет, это политика или меценатство. Спонсировать красивых девушек — одна ситуация, но клуб "Спартак". В футбольном бизнесе я ближайшие 10–15 лет этого не вижу", — приводит слова Свищева "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что представители арабской компании City Football Group находятся в Москве и уже побывали в офисе и на базе "Спартака", а также посетили матч "красно-белых" в чемпионате России с "Ростовом" (1:1).

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