В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"

Теги манчестер ситиспартак москва

В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о возможной покупке владельцами "Манчестер Сити" 20 процентов акций московского "Спартака".

"Я считаю, что, если кто-то хочет что-то продать, то это не значит, что кто-то хочет это купить. Все это на уровне слухов и разговор. Пока мы не увидим конкретных подписанных контрактов — это просто болтовня и ничего больше. Желание многих российских клубов — это всегда найти себе богатого покровителя, спонсора, инвестора. Маловероятно, что кого-то сейчас из ближневосточных шейхов заинтересует "Спартак" или какой-то другой российский клуб.

С точки зрения бизнеса — это смешно. Бизнеса здесь нет, это политика или меценатство. Спонсировать красивых девушек — одна ситуация, но клуб "Спартак". В футбольном бизнесе я ближайшие 10–15 лет этого не вижу", — приводит слова Свищева "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что представители арабской компании City Football Group находятся в Москве и уже побывали в офисе и на базе "Спартака", а также посетили матч "красно-белых" в чемпионате России с "Ростовом" (1:1).

Не пропустите: Три клуба РПЛ боролись со "Спартаком" за Хлусевича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 ноября

Главные новости дня: 2 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов