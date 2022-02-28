В Госдуме России оценили шансы на исключение "Спартака" из Лиги Европы
Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев порассуждал о возможной дисквалификации "Спартака" из текущего розыгрыша еврокубков.
Напомним, что "красно-белые" должны сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг".
"Какое отношение имеет "Спартак" к политике? В команде больше половины игроков - граждане других стран. Как минимум несправедливо лишать их участия в Лиге Европы. Доводов и аргументов этому нет. Это несправедливо.
С этим бороться сейчас, к сожалению, нельзя. Там всеобщая истерия. Мы же с вами понимаем, что ФИФА и УЕФА зависят от глобальных спонсоров. Давление, которое оказывается на эти организации, беспрецедентное. Риск потерять спонсоров и бабки для этих организаций гораздо страшнее, чем потерять "Спартак". Тут кроме политики есть еще и бизнес.
"Спартак" имеет право отстоять своё участие в Лиге Европы. Я не видел закона, по которому могут отстранить "Спартак". В суде, в который "Спартак" может обратиться, клуб может спросить, на каком основании их отстранили. Послушаем их доводы. Конечное слово за "Спартаком", - сказал Свищев.
Матчи "РБ Лейпциг" и "Спартака" запланированы на 10 и 17 марта. Сначала - в Германии, а затем - на нейтральном поле.
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