В Госдуме России призвали наказать ПАОК и Хачериди за демонстрацию украинского флага

2 Теги спартак москвапаокевгений хачериди

В Госдуме России призвали наказать ПАОК и Хачериди за демонстрацию украинского флага

В Государственной Думе России отреагировали на провокацию защитника ПАОК Евгения Хачериди, который после матча со "Спартаком" в квалификации Лиги Чемпионов продемонстрировал болельщикам на трибуне свои щитки с изображённым на них украинским флагом.

"Уверен, просто так это не пройдёт. У "Спартака" очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб чётко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы" - сказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

Исходя из практики, если УЕФА увидит в поступке Хачериди политический подтекст, то футболист будет наказан. | http://soccernews.ru

Комментарии
Strateg

Разумеется, никаких наказаний от УЕФА не будет.

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Strateg

С каких пор демонстрация флага своей страны - это провокация?

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