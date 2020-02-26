В Госдуме выразили готовности провести в России дополнительные матчи Евро-2020

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В Госдуме выразили готовности провести в России дополнительные матчи Евро-2020
Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Россия может провести несколько дополнительных матчей чемпионата Европы 2020 года, если какая-то из стран не сможет провести их из-за коронавируса.

"Если дойдет до переноса нескольких матчей предстоящего Евро, то, уверен, что Россия готова принять эти игры – у нас ситуация с коронавирусом под контролем, а вся необходимая инфраструктура для проведения матчей такого уровня есть", – приводят слова Свищева российские СМИ.

Напомним, что Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. Матчи турнира состоятся в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. В России поединки примет Санкт-Петербург. Также матчи должны пройти в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.

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