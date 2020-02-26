В Госдуме выразили готовности провести в России дополнительные матчи Евро-2020
Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Россия может провести несколько дополнительных матчей чемпионата Европы 2020 года, если какая-то из стран не сможет провести их из-за коронавируса.
"Если дойдет до переноса нескольких матчей предстоящего Евро, то, уверен, что Россия готова принять эти игры – у нас ситуация с коронавирусом под контролем, а вся необходимая инфраструктура для проведения матчей такого уровня есть", – приводят слова Свищева российские СМИ.
Напомним, что Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. Матчи турнира состоятся в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. В России поединки примет Санкт-Петербург. Также матчи должны пройти в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1