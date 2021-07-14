В Госдуме высказались по поводу проекта реформ российского футбола от РФС

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Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв поделился мнением о проекте реформы российского футбола от РФС.

"Если РФС примет такое решение, наверное, там специалисты, которые понимают, что делают. Другой вопрос — что мы хотим достичь: клубного высокого уровня или развития национального футбола? Если новая система будет способствовать развитию спорта и достижения уровня мирового футбола, то она должна приветствоваться.

Мне всё равно: швейцарская, итальянская, французская. Мы видим, что сейчас происходит: на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках, но бледно на международных соревнованиях, как национальная команда. Любой тренер вряд ли справится с задачей побед на международных турнирах. Мы должны увидеть количество россиян, играющих за рубежом в лучших клубах, и мы всё поймём. Украинцев, датчан больше. Можно сколько угодно говорить, но обмануть друг друга не сможем!, — сказал Свищёв "Чемпионату".

Напомним, что вчера, 13 июля, РФС опубликовал новый проект реформ российских футбольных лиг.

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