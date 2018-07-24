В Госдуме заявили, что между РПЦ и футболом нет никакой связи

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В Госдуме заявили, что между РПЦ и футболом нет никакой связиВ Государственной думе РФ заявили, что между Русской православной церковью и футболом нет никакой связи.

Так, Вице-спикер парламента Игорь Лебедев отметил: "Что касается высказываний со стороны РПЦ, то при всем моем уважении к религии и Русской православной церкви между ней и футболом нет никакой связи. К тому же у нас по конституции Россия официально - светское государство. Вмешательства РПЦ в какие-то вопросы не существует. Давайте найдем возможность сесть и обсудить - законодатели, представители РФС и других спортивных организаций, Минспорта, рекламные агентства, которые занимаются продажами пива, представители крупных пивных компаний. Нужно найти какое-то конкретное решение".

Напомним, в РПЦ выступили против продажи пива на стадионах. | soccernews.ru

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