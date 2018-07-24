В Госдуме заявили, что между РПЦ и футболом нет никакой связи
В Государственной думе РФ заявили, что между Русской православной церковью и футболом нет никакой связи.
Так, Вице-спикер парламента Игорь Лебедев отметил: "Что касается высказываний со стороны РПЦ, то при всем моем уважении к религии и Русской православной церкви между ней и футболом нет никакой связи. К тому же у нас по конституции Россия официально - светское государство. Вмешательства РПЦ в какие-то вопросы не существует. Давайте найдем возможность сесть и обсудить - законодатели, представители РФС и других спортивных организаций, Минспорта, рекламные агентства, которые занимаются продажами пива, представители крупных пивных компаний. Нужно найти какое-то конкретное решение".
Напомним, в РПЦ выступили против продажи пива на стадионах. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13